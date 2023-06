Manila Nazzaro | “Lorenzo Amoruso? Ero prigioniera di una relazione tossica”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 11 giugno 2023)torna a parlare, e non in termini lusinghieri, del suo ex fidanzatoal quale è stata legata per cinque anni. I due si sono lasciati cinque mesi fa. L’ex Miss Italia frequenta l’ex insegnante di “Ballando con le stelle” Stefano Oradei.non l’ha presa bene ed è arrivato ad ipotizzare che i due si frequentassero prima del loro addio. Proprio per via delle dichiarazioni rilasciate dall’ex compagno,è stata oggetto di critiche e insulti da parte degli haters.(Foto da Instagram)“Le falsità dette dahanno messo una pietra tombale sul rapporto” “Le cose connon sono andate come ...