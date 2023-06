Manifestazione a Roma contro il Governo sabato 24 giugno 2023 | attese 10mila persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 giugno 2023)24le vie e le piazze disi preparano ad accogliere un tripudio di manifestazioni che si protrarranno per tutto l’arco della giornata e che vedranno sfilare migliaia di. Si partirà dalle ore 10 con la protesta organizzata dalla CGIL insieme a un’ampia rete di associazioni laiche e cattoliche riunite nell’Assemblea ‘Insieme per la Costituzione’ fino a quella indetta dal sindacato Usb prevista per le ore 14. Lo scopo della primaè difendere il diritto alla salute dellee nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale. La protesta fa parte di un percorso di confronto, iniziativa e mobilitazione per la difesa e l’attuazione della Costituzione, ...