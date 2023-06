Manchester United | assalto a Pickford

Quali Inglesi, soprattutto, con Liverpool (Klopp in particolare è molto intrigato dall'esterno bianconero), Newcastle edisposti ad offrirgli la vetrina della Premier League di cui ...Ilsarebbe interessato, ma per aggiudicarselo dovrebbe pagare 40 milioni di euro.Dal Liverpool di Jurgen Klopp - da tempo intrigato dal talento di Chiesa - al Newcastle, passando anche per ilche ha già tentato un altro giocatore fondamentale per Allegri - ...

Pronta l'ultima offerta del Qatar per il Manchester United Calcio e Finanza

Il Napoli, unica testa di serie fra le italiane, deve stare attenta alla seconda fascia, talentuosa tanto quanto la prima: presenti squadre del calibro di Real Madrid, Arsenal e Manchester United.Il Manchester City ha vinto la Champions ma l'Inter meritava di più. Il nostro pallone però deve ancora fare tanto per guarire ...