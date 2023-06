Manchester City-Inter | top Acerbi Lautaro Martinez bocciato Le pagelle – TS

(Di domenica 11 giugno 2023)è la partita della grande beffa per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tanti promossi, ma anche qualchegrave in casa meneghina secondo ledi Tuttosport.– Bastoni ehanno giocato una partita ai limiti della perfezione, limitando Haaland e fermando gli avversari quasi sempre, voto 7. Anche Darmian bene, 6.5. A centrocampo Brozovic guida l’contro ile si concede pochi errori, 6.5, così come Dimarco, uno dei migliori in campo soprattutto per il lavoro nella metà campo offensiva. Quella traversa grida vendetta. Onana para su Haaland nella prima frazione e fa quello che deve, un solo errore con i piedi, 6.5. Calhanoglu sente la pressione della serata, ...

Dopo la vittoria nella finale di Champions a Istanbul contro l'Inter, l'allenatore del, Pep Guardiola, ha parlato del suo ex compagno di squadra nel Brescia, Roberto Baggio: 'Mi ha fatto piacere che fosse qui: mi porta fortuna, c'era anche quando col Barcellona ho vinto ...Simone Inzaghi si sfoga dopo la finalissima di Champions persa contro il. L'Inter ha avuto coraggio e ha giocato a testa altissima contro un avversario che aveva l'obbligo di vincere dopo il petroldollari spesi dai proprietari dei Citizens. Ma di fatto i ...Non si può far passare una sconfitta per una vittoria: la Champions è andata ad arricchire la bacheca del. Ma non c'era modo più onorevole di perdere una finale contro una squadra più ...

C'è poco da girarci intorno: il gol di Rodri nella finale di Champions League tra Manchester City e Inter ha, in qualche modo, migliorato la stagione del Milan; non per ...A Inter TV, Lautaro Martinez ha commentato così il ko in finale di Champions League contro il Manchester City: “Quando sono arrivato all’Inter ho perso una finale di Europa League, poi sono arrivati t ...