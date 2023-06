Manchester City Inter | i 3 “piccoli” rimpianti di Simone Inzaghi

(Di domenica 11 giugno 2023) Idell’dinella finale di Champions League persa contro il. I dettagli La Champions League si è chiusa con la vittoria di una squadra inedita, che porta l’Inghilterra ad avere una squadra in più tra quelle che sono riuscite ad alzare la coppa più prestigiosa. É stata una gara che ha concentrato il grosso delle emozioni nella ripresa e, soprattutto, nel finale, quando l’assalto nerazzurro ha fatto vacillare non poco i Citizens. Ci sono una serie di macro-episodi che i tifosi nerazzurri avranno in testa per sempre e sono naturalmente le occasioni: Lautaro a tu per tu con Ederson; la traversa di Dimarco; il colpo di testa di Lukaku; l’ultimo calcio d’angolo con il portiere brasiliano ancora provvidenziale. Ci sono anche situazioni diverse ...

Commenta per primo La finale di Champions League non ha sorriso all'Inter , sconfitta 1 - 0 dal, ma ha rappresentato un appuntamento imperdibile per gli italiani. Gli ascolti in chiaro si sono impennati e, su Canale 5, la gara è stata seguita da 8.869.000 spettatori con uno ......contro una squadra del genere Inter Milan's Italian head coach Simone Inzaghi catches a stray ball during the UEFA Champions League final football match between Inter Milan andat ...... ma il club ha un disperato bisogno di pareggiare i conti, dovrà privarsi di pedine importanti Mg Istanbul (Turchia) 10/06/2023 - finale Champions League /- Inter / foto Matteo ...

Finale a testa altissima per l'Inter. Nel corso della ripresa non è mancato anche un battibecco curioso tra Bastoni e Stones ...Ora tocca ai cugini, battuti a Istanbul (anche qui c'è della poesia se la vedete dal lato rossonero...) dal Manchester City 1-0. Il tema dominante degli striscioni che hanno tappezzato Milano, ad ...