Manchester City-Inter | Cambiasso | “Fa male perdere Grazie ragazzi”

(Di domenica 11 giugno 2023) Estebanè tornato sulla sconfitta in finale di Champions League dell'contro il. Nonostante una grande partita, gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti a pareggiare l'incontro nei tempi regolamentari.ha parlato del match, sottolineando il fatto che la sconfitta possa far. L'importante per il Cucu è l'essere stati presenti nel campo ed aver giocato la finale di una competizione tanto prestigiosa, quale la Champions League. Le parole di: "Faquesta sconfitta? Assolutamente sì, ma è sempre peggio non esserci., forza".

Nella finale dell'11 giugno 2023 la beffa è invece toccata all'Inter contro il, in quella che sarà ricordata come la finale del tiro di Rodri e dell'errore di Romelu Lukaku. Colpi di ...Le parole di Per Mertesacker, ex difensore dell'Arsenal, sul possibile arrivo di Ilkay Gundogan dalPer Mertesacker, ex difensore tedesco dell'Arsenal, ha parlato a ZDF del futuro di Ilkay Gundogan del. PAROLE - "La vittoria della Champions potrebbe portarlo a dire '...Commenta per primo La stagione europea è finita con la vittoria delsull'Inter in finale di Champions League ed è dunque già tempo di bilanci. A fare il primo è la stessa Uefa che, sui propri social, ha pubblicato l'undici della stagione. Dominano, ...

L'Inter, reduce dalla finalissima di Champions contro il Manchester City si prepara già al futuro. Si avvicina un nuovo portiere ...Dimentichiamo troppo spesso e troppo facilmente che gli atleti sono uomini e come tali provano emozioni. Che non vengono definiti esclusivamente dalle loro capacità tecniche e non sono pedine che un a ...