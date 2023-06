Manchester City | Haaland | «Un momento che ricorderò per sempre»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 giugno 2023) Le parole di Erling, attaccante del, dopo la vittoria dei citizens della Champions League Erlingha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della Champions League del. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «É davvero incredibile. Non ho niente da aggiungere. Abbiamo vinto il Treble». EMOZIONI – «Così tante emozioni. E’ fantastico. E’ bello alzare questa coppa. E’ un grandeche». UN PO’ DI ITALIA NELLA VITTORIA – «E’ il miglior fisioterapista del mondo (Federico Genovesi ndr). Ha rimesso in forma il mio corpo. Grazie per aver reso tutto questo possibile»