Manchester City | Guardiola provoca il Real Madrid

Commenta per primo Nei tanti festeggiamenti per la vittoria della Champions League delchi ha rubato la scena è stata una protagonista inattesa. Stiamo parlando di Isabel Haugseng Johansen, la fidanzata di Erling Haaland . Bellissima, sorridente e avvolta dalla bandiera ...... considerati anche dai tifosi nerazzurri le grandi delusioni della finale contro il. Romelu Lukaku (LaPresse) - Calciomercato.itSul proprio profilo 'Twitter', Aldo Serena ha ...Inter ko in finale di Champions League contro il, il gesto della moglie di Alex Del Piero spiazza tuttiDue reazioni opposte. Da un lato la tristezza interista per una finale di Champions League persa, dall'altra la gioia degli ...

Il Manchester City alza al cielo la coppa al cielo sfilando la Champions League 2022/2023 all'Inter, ma oltre all'eurogol di Rodrigo c'è anche lo zampino di Yaya Touré, ...Il Milan si prende la rivincita sull'Inter. Dopo la semifinale di Champions che ha premiato i nerazzurri e la finale che invece ha suggellato il successo del Manchester City, è tempo… Leggi ...