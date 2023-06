Manchester City campione | Guardiola | “Inter squadra sensazionale | potevano vincere loro”

(Di domenica 11 giugno 2023) “Sono contento, devo metabolizzare. Ho la tranquillità di sapere che la partita poteva finire ai supplementari, si poteva perdere o2-0. Fare il Triplete è una cosa unica, sono felicissimo”. Lo ha detto l’allenatore delPepdopo la vittoria della Champions League contro l’. “L’idea è la stessa, con una pressione alta e un’uscita buona di palla – ha spiegato a Sky -. A volte giochi contro squadre molto bravi, faccio i complimenti all’. Sono la secondapiù forte d’Europa, non è poco. Fisicamente sono fortissimi, il calcio italiano è sempre quello, con tre finaliste in Europa. Ogni paese ha la sua particolarità, ma vedo cose dell’, del Napoli e del Milan con Pioli, soprattutto l’anno scorso, che mi ...

L'Inter spreca troppo, ilno: grazie alla rete di Rodri, i ragazzi di Guardiola si aggiudicano la Champions League , la prima per il club inglese. Non solo, i Citizens riescono nell'impresa di realizzare il ...Tanti inglesi nelle strade di Istanbul. Hanno seguito la finale dai pub del centro e ora si ritrovano a festeggiare una vittoria ampiamente pronosticata ma alquanto sudataE anche questa volta, è stata una squadra inglese a battere una milanese: ilha superato l'Inter per 1 a 0. La partita all'Ataturk Stadium ci ha messo 68 minuti per sbloccarsi. Nella ...

Il mister dell'Inter Simone Inzaghi, subito dopo la Finale della UEFA Champions League, ha commentato il match ...L’Inter fa la partita giusta per mettere in difficoltà Guardiola, Inzaghi dimostra che la sua squadra non è l’imbucata alla festa inglese ...