Mancano edifici e insegnanti | in Siria è emergenza scuola

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 11 giugno 2023) Laha un fortissimo problema scolastico, con oltre 2,4 milioni di minori fuori dal sistema: in generale quasi un minore su 5 in età scolastica non frequenta alcun tipo di attività formativa, e quasi 3 milioni di loro vive in aree rurali. L'articolo .