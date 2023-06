Maltempo | bomba d' acqua a Roma | pioggia fortissima | turisti presi ' alla sprovvista' Le previsioni delle prossime ore

Turisti presi alla sprovvista oggi pomeriggio, domenica 11 giugno 2023, a Roma : poco dopo le 19 unad'acqua si è scagliata sulla Capitale, con i tanti turisti stranieri in giro in tenuta ...Lad'acqua a Sezze. Secondo quanto riportato da 'Repubblica', sul territorio di Sezze si ...i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere dei pini caduti sulla via Appia a causa del. ...Drammatica la situazione nei dintorni di Sezze , provincia di Latina, dove unad'acqua sta causando forti disagi. I territori lupini sono colpiti dal nubifragio circa da ora ...del. ...

Maltempo, bomba d'acqua a Roma: pioggia fortissima, turisti presi alla sprovvista. Le previsioni delle prossim leggo.it

Il caldo, le temperature estive, e poi all'improvviso tuoni, fulmini e un fortissimo acquazzone. Turisti presi alla sprovvista oggi pomeriggio, domenica 11 giugno 2023, a Roma: poco dopo le ...La zona dei Monti Lepini è stata colpita da una bomba d'acqua che ha provocato diversi allagamenti e frane, con anche l'esondazione del torrente Brivolco ...