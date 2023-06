“Mai più schiavi” | la storia dei lavoratori di Mondo Convenienza in sciopero da 10 giorni | “Turni da 12 ore e contratti da fame”

(Di domenica 11 giugno 2023) Ogni volta che tentano di bloccare i camion in uscita vengono sgomberati e trascinati via con la forza dalla polizia, ma nonostante questo, da dieci, prosegue il presidio permanente davanti ai cancelli del magazzino dia Campi Bisenzio (Fi). Iinsono decine dei 160 facchini e autisti in appalto che, per, consegnano mobili, cucine e altro arredamento per la casa ai clienti: “Dormiamo e restiamo qui, in, perché ci fanno lavorare dalle 12 alle 15 ore al giorno – denunciano dal presidio animato dal Si Cobas – chiediamo l’applicazione del contratto nazionale della logistica anziché quello pulizie-multiservizi”. Autisti e facchini sostengono di iniziare la loro giornata lavorativa alle ...

Vi sietechiesti quanto vivevano queste creature Abbiamo una risposta e siamo sicuri che ... I dinosauri ancoragrandi, come quelli dal collo lungo come Brontosaurus e Diplodocus, sembravano ...... per prodotti costantemente iterativi edavvero di rottura. In questo contesto, una ventata d'... Circa due anni dopo e in seguito adi 600.000 unità di Ear (1) vendute , la situazione si è fatta ...Ma poi cosa è successo 'Una notte è scappato e non ètornato', ha fatto sapere un soldato ... È molto strano perché un cane addestrato come lui non abbandonerebbeil suo conduttore. Ma l'...