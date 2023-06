M5S in piazza contro il governo e la precarietà | “Meloni ascolti la voce dei cittadini”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 11 giugno 2023) Unsordo agli appelli dei precari, delle persone in povertà assoluta e di milioni d’italiani in difficoltà. Una cui “non interessa nulla delle vite precarie degli italiani”, per dirla come il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. La manifestazione di sabato 17 giugno a Roma vuole inviare un messaggio alil decreto Lavoro approvato il primo maggio, ma anche a tutte le forze – anche civili – che ritengono che “le politiche delhanno una ripercussione sulla propria vita, sui temi trasversali al campo progressista”, come spiega a La Notizia la senatrice del M5s Alessandra Maiorino. Dal salario minimo all’incentivazione dei contratti a tempo determinato, dall’uso dei voucher alle risorse spese per inviare armi all’Ucraina, i temi che il Movimento ...