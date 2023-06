M5S | Conte | ' noi rimasti rivoluzionari | sennò non sarei stato cacciato da Chigi'

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Siamononda palazzo". Così Giuseppeal Forum in Masseria intervida Bruno Vespa. E aprendo il colloquio il leader M5S aveva esordito: "Ho accettato di venire qui da lei perché non potevo permettere fosse consegnata ai posteri una visione edulcorata del paese".

A partire dalle ore 13, per il ciclo 'Forum in masseria', il presidente del, Giuseppe, dialogherà con Bruno Vespa . La diretta.Si è invertita la tendenza a sinistra Gli ultimi dati di Monitor Italia confermano una tendenza vista in altri sondaggi: Elly Schlein perde terreno e Giuseppelo guadagna. Secondo il sondaggio Dire - Tecnè, condotto con mille interviste l'8 e il 9 giugno, Fratelli d'Italia rimane il primo partito in Italia, mantenendo una solida posizione con il 30% ...... SANGIULIANO ORE 12 - IL CONFRONTO TRA IL MINISTRO DELLE IMPRESE URSO E IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, BONOMI ORE 13 - INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL, GIUSEPPE

La “Giovanile del M5s”, Conte lancia “l’antidoto alla disaffezione” Il Fatto Quotidiano

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Siamo rimasti rivoluzionari sennò non sarei stato cacciato da palazzo Chigi”. Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa. E aprendo il colloquio ...A partire dalle ore 13, per il ciclo “Forum in masseria”, il presidente del M5s, Giuseppe Conte, dialogherà con Bruno Vespa. La diretta.