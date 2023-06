M5S | Conte | ' alleanza con Pd? Fuori luogo ma spero dialogo cresca e si rafforzi' **

(Di domenica 11 giugno 2023) Roma, 11 giu. (Adnkronos) - "Io sono contrario alle alleanze organiche. Che vuol dire? Che siamo un unico gruppo indistinto? No. Io posso condividere con il Pd degli obiettivi e battaglie. Eche ile sisempre più, che aumentino i terreni comuni" di azione ma "parlare di allaenza strutturale, organica oggi è". Così Giuseppeal Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa.

Così il leader M5S Giuseppe Conte al Forum in Masseria, intervistato da Bruno Vespa. "Prendo atto che sulla guerra non ci siamo, non vedo svolte" da parte del Pd. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, parlando dei rapporti con il Pd di Elly Schlein, intervistato da Bruno Vespa al 'Forum in masseria' in corso a Manduria. E ha aggiunto: "Sulla guerra vedo che ci sono ancora ..."

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Con Grillo ci sentiamo spesso, è un grandissimo visionario, legge tanto, mi fa tantissimo piacere confrontarmi con lui. È una grande personalità all’interno del Movimento” ...(Adnkronos) – “Siamo rimasti rivoluzionari se no non sarei stato cacciato da Palazzo Chigi”. Così il leader M5S Giuseppe Conte al Forum in Masseria, intervistato da Bruno Vespa. Aprendo il colloquio i ...