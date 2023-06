L' ultimo saluto a Giulia e Thiago

(Di domenica 11 giugno 2023) AGI - Il dolore e il silenzio. Sant'Antimo, comune in provincia di Napoli, ha dato l'con le bandiere a mezz'asta ai funerale diTramontano, la ragazza uccisa a Senago dal compagno, con il piccolo che portava in grembo e che avrebbe chiamato. E infatti gli striscioni e le corone di fiori sono dedicati a entrambi:. All'ingresso della parrocchia Santa Lucia dov'è stato celebrato il funerale, un lungo drappo bianco e rosa: "L'amore non priva ma regala, protegge non uccide. Tutti uniti per". La bara bianca al centro del sagrato. Rose bianche e candele accese. Accanto, accasciati dal dolore la mamma il padre, la sorella e il fratello di. La famiglia ha chiesto riservatezza ...

AGI - Il dolore e il silenzio. Sant'Antimo, comune in provincia di Napoli, ha dato l'con le bandiere a mezz'asta ai funerale di Giulia Tramontano , la ragazza uccisa a Senago dal compagno, con il piccolo che portava in grembo e che avrebbe chiamato Thiago . E infatti gli ...Ora però è il momento dell'intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti e amici più stretti ". "Giulia può essere indicata come una testimone, una martire"...a Giulia Tramontano e al figlio Thiago, di cui era incinta la ragazza uccisa a Senago dal suo compagno Alessandro Impagnatiello. Dalla parrocchia di Santa Lucia a Sant'Antimo, il comune ...

Giulia e Thiago, ultimo saluto. E Senago sospende il Palio per lutto Avvenire

All'ingresso della parrocchia un lungo drappo bianco e rosa: "L'amore non priva ma regala, protegge non uccide. Tutti uniti per Giulia e Thiago" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...