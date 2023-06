L' Ucraina riconquista un villaggio nel Donetsk e accusa | Mosca ha fatto saltare un' altra diga | Zuppi | Folle accettare il rischio

11 giu 16:43 Allarme aereo su tutta l'Un allarme aereo è stato lanciato sull'intero territorio dell', per il rilevamento di alcuni Mig - 31K dell'aeronautica russa armati di missili ...... a tenere banco sono anche due grandi punti interrogativi di questa fase dell'invasione russa e della. Da un lato c'è il tema dei danni causati dal crollo della diga di Kakhovka , ...Al contrario, la 'via maestra' per la Crimea , la cuiresta l'obiettivo strategico ... importante quanto il Donetsk, che i russi si aspettano la controffensiva. Non a caso, lungo ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev: i russi hanno fatto saltare un'altra diga ... Il Sole 24 ORE

Le truppe di Kiev hanno preso il controllo di Makarovka, dopo la liberazione di Blagodatnoye e Nekuchne avvenuta in giornata ...Kiev: "Per conquistarlo i soldati ucraini hanno usato l'ingegno" ed il portavoce delle forze del quadrante sud diffonde questo video ...