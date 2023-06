L' Ucraina riconquista tre villaggi nel Donetsk e accusa | Mosca ha fatto saltare un' altra diga | Zuppi | Folle accettare il rischio

11 giu 16:43 Allarme aereo su tutta l'Un allarme aereo è stato lanciato sull'intero territorio dell', per il rilevamento di alcuni Mig - 31K dell'aeronautica russa armati di missili ...... a tenere banco sono anche due grandi punti interrogativi di questa fase dell'invasione russa e della. Da un lato c'è il tema dei danni causati dal crollo della diga di Kakhovka , ...Al contrario, la 'via maestra' per la Crimea , la cuiresta l'obiettivo strategico ... importante quanto il Donetsk, che i russi si aspettano la controffensiva. Non a caso, lungo ...

Ucraina, ultime notizie. Kiev: i russi hanno fatto saltare un'altra diga ... Il Sole 24 ORE

La guerra in Ucraina giunge al giorno 473. Dopo quella di Nova Kakhova, Kiev afferma che l'esercito russo ha fatto saltare in aria una diga sul fiume Mokry Yaly, nel Donetsk, per rallentare la controf ...Le truppe di Kiev hanno preso il controllo di Makarovka, dopo la liberazione di Blagodatnoye e Nekuchne avvenuta in giornata ...