Luca Onestini | i social in delirio | il gesto che ha infiammato i fan

Leggi su 361magazine

(Di domenica 11 giugno 2023) Tutti pazzi per: il modello grande protagonista di una serata in discoteca e iesplodono. Cosa è accaduto Le grandi doti da showman diancora una volta non passano inosservate. Il modello romagnolo, nella notte è stato protagonista assoluto di una serata a San Giorgio di Gioiosa Marea, in Sicilia. Una serata di grande divertimento e musica, con l’ex concorrente del GF Vip che è stato mattatore assoluto della notte, facendo impazzire i centinaia di fan presenti. Cori, balli, risate e momento goliardici hanno contraddistinto un sabato sera dal sapore di divertimento assicurato. E c’è stata una fase della serata in particolare che ha ulteriormente scatenato i presenti:ha fatto presenziare una bimba in braccio al suo papà dietro la console con ...