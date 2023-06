«L’ombra del fuoco» | la resistenza dei luoghi tra dolore e desiderio di rinascita

(Di domenica 11 giugno 2023) Il corpo della natura dopo una terribile devastazione ambientale. Quella che colpì l’area del Montiferru nell’Oristanese nel luglio 2021 a seguito di un incendio. Terra, alberi, vegetazione si stagliano secchi, first appeared on il manifesto.

... ecco il destino di Marina Giulia Merlo Chi è Fascina, di cui si continua a conoscere poco più che'aspetto fisico e per nulla la voce, è da tempocompagno a tutti gli incontri pubblici ...... dimostrerà senzadi dubbio'agilità e la rapidità della ... sopra la Germania settentrionale nel MareNord, nella parte ...... davvero esagerate, sconfitte in Serie A, sebbene quest'anno, di rammarico, non vi dev'essere neppure, visto il percorso stratosfericoNapoli . Dopo stasera, dopo la notte di Istanbul , ...