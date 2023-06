(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi-Hellasper il campionato diA 2022-23. Nel primo anno in cui cambia il regolamento, due squadre arrivano a pari punti; questa sera in gioco ci sono due stagioni, letteralmentetua,mea: chi vince si salva, chi! Mapei Stadium di Reggio Emilia, fischio d’inizio ore 20.45!e Hellashanno terminato dopo 38 estenuanti giornate il Campionato appaiate in classifica a 31 punti, stasera per le due squadre una partita che vale due stagioni. Incontro ad altissima ...

...è di nuovo in campo nella giornata odierna per i 27mila in arrivo per il secondo. Poi, l'attenzione sarà rivolta alla partita di domani sera allo stadio Città del Tricolore trae Verona. ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... 4a giornata: Spada a squadre (diretta) da LaTelecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano LO ......//www.timbalaye.org/it/home - 2/ > In concomitanza del concerto Jazz Pin di Lacon Renzo ... "Rumba Caliente" e "in New York". Con l'album "La rumba soy yo", che ha riunito i migliori ...

LIVE Spezia-Verona, Spareggio salvezza Serie A in DIRETTA: mors tua, vita mea. Chi perde retrocede OA Sport

Diretta tv e streaming Spezia-Verona Partita: Spezia-Verona Data: domenica 11 giugno 2023 Dove: Stadio Mapei Stadium (Reggio Emilia) Orario: 20:45 Canale TV: DAZN (canale 214 del decoder Sky) Streamin ...Spezia in campo domani, domenica 11 giugno, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Verona per lo spareggio che determinerà l'ultima retrocessione in Serie B dopo quelle di Cremonese e Sampdoria.