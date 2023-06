LIVE Spezia-Verona 1-3 | Spareggio salvezza Serie A in DIRETTA | primo tempo meraviglioso | Hellas avanti e con un piede ancora in Serie A

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE DEI MONDIALI U20 ITALIA-URUGUAY DALLE 23.00 21:36 A tra poco per il secondo! 21:35 Al Mapei Stadium va in scena unpirotecnico ricco di gol ed emozioni! Parte forte il, con Faraoni che trova il vantaggio nei minuti iniziali. Risponde presente lo, che poco dopo pareggia con un gran gol da fuori area di Ampadu. Momento di calma apparente della partita, prima che nella seconda parte delsi scateni Ngonge, doppietta per il classe 2000, prima con un colpo da biliardo dopo una grande azione e poi con un tiro deviato dopo una corsa esaltante.con un...