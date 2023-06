LIVE Spezia-Verona 1-2 | Spareggio salvezza Serie A in DIRETTA | Ngonge riporta avanti i gialloblù | partita meravigliosa a Reggio Emilia!

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE DEI MONDIALI U20 ITALIA-URUGUAY DALLE 23.00 38? Allontana di testa la minaccia Magnani, riprende dal portiere la manovra dello. 37? Magia nello stretto di Nzola, che è chiuso a sandwich da Hien e Dawidowicz, nuova punizione per la squadra di Semplici. 36? Egregia diagonale di Ampadu che anticipa alla perfezione, servito sulla corsa alle spalle dei difensori. 35? Spinge ancora lo, Faraoni senza complimenti libera la zona minacciosa e prova a far salire il. 33? Wisniewski! Occasione! Il difensore ligure si vede murato il suo tiro dopo aver addomesticato bene il cross sul secondo palo. 32? Tameze colpisce in maniera involontaria ...

Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Verona , spareggio salvezza di Serie A: Arbitro: Daniele Orsato della Sezione di Schio Assistenti: Filippo Meli e Valerio Colarossi. Quarto uomo: Davide Massa Var: Massimiliano Irrati. Avar: ...Il tabellino di- Verona 1 - 1 () 5' Faraoni (V), 15' Ampadu (S)(3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Zurkowski, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola.Al Mapei Stadium, il match valido per lo spareggio salvezza della Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,e Verona si affrontano per lo spareggio salvezza della Serie A ...

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric Spezia-Verona, le probabili formazioni. Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Wisnie ...Live or die. È una questione di vita o di morte per Spezia e Verona, che si giocheranno la permanenza in Serie A in un match unico, come stabilito dal nuovo format della Lega Calcio. Non c’è… Leggi ...