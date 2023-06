LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna | gara-2 finale playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 11 giugno 2023) Ilindi, sfida valida come-2 delladeidellaA1di. Laè iniziata con il botto: in-1, sulla distanza sono emersi i meneghini, che per due volte hanno dovuto rimontare uno svantaggio in doppia cifra prima di andare a vincere per 92-82. Ora il secondo atto, prima del trasferimento alla Segafredo Arena. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 11 giugno sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL ...