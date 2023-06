LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 14-17 | Finale Serie A basket 2023 in DIRETTA | Jaiteh e difesa spingono le V nere dopo un quarto

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-24 SCHIACCIATA DI! Sul rimbalzo in attacco di Hackett arriva l’inchiodata violenta, ed è quella che porta Messina al timeout con 7’08” all’intervallo. 17-22 1/2. Melli si immola letteralmente vicino a canestro su, concedendogli due liberi e non due facili. 17-21 Gran penetrazione di Ojeleye che parte da sinistra e poi chiude con l’appoggio a destra! 17-19 Melli penetra di mestiere, etorna a -2. 15-19 1/2 Napier. Arriva il fallo su Napier, sono due liberi. 14-19 Pajola spalle a canestro contro Napier, si gira e trova la realizzazione. Inizia il secondo. TOP SCORER –: Napier, Melli 5;5 Abass tira da nove metri forzato ...

... a contendersi il titolo sarannoMilano e Virtus Bologna . Stasera l'appuntamento è a ... Finale playoff Serie A 2022 - 23, gara - 1 Milano, Mediolanum Forum di Assago 4 Q FinitaMILANO VIRTUS BOLOGNA 92 82 Arbitri: L' ultimo quarto inizia con il break di Milano firmato Hall, l'tocca il proprio massimo ... RIVIVI ILDI GARA - 1 SU SPORTFACE Il tabellino EA7 Emporio Armani Milano : Napier 22, Shields 13,...

Questa sera alle 18:00 il Mediolanum Forum ospita la seconda gara della serie finale tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che per il terzo anno consecutivo si giocano lo scudetto. In Gara 1 a vincere ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER - MILANO: Napier, Melli 5; BOLOGNA: Jaiteh 5 Abass tira da nove metri forzato e sbagliato per chiudere il primo quarto. 14-17 2/2 Napier. Fallo a m ...