LIVE MotoGP | GP Italia 2023 in DIRETTA | duello tra Bagnaia e Martin | fatica Bezzecchi | fuori Marquez

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14al comando con 0.5 sue 2.0 su Marini. A 2.3 Alex, a 2.9 Zarco. Gara apertissima. Completano la top10 Binder, Miller, Aleix Espargarò,e Morbidelli. 11° Bastianini, 12° Quartararo. -15 Marini accelera e si porta a 1?5 da. -15 Gara in difesa per, di nuovo passato da Miller. Deve cercare di portare a casa più punti possibili, senza andaredi testa. -15 Oraperde qualcosa,si rifà sotto a mezzo secondo. -16 Si accende finalmente, che supera Miller e si prende la settima posizione. -16 Non cambia ora il gap dinei confronti di ...

Gara in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport, su NOW, in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport Bagnaia partirà davanti a tutti , dopo aver firmato il record della pista ...GP MUGELLO, LA GARA DELLAINSTREAMINGLa top10 della classifica mondiale: 1 Francesco Bagnaia Ducati 106 2 Marco Bezzecchi Ducati 102 3 Jorge Martin Ducati 87 4 Brad Binder KTM 81 5 Johann Zarco Ducati 72 6 Luca Marini Ducati 59 7 ...

La stop di ben tre settimane ha reso ancora più grande l'attesa per lo sbarco della MotoGP al Mugello. Il Gran Premio d'Italia è la prima gara di una tripletta che conduce alla pausa estiva, quindi po ...Il racconto in diretta del GP d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP al Mugello. In pole c'è la Ducati di Bagnaia che ha vinto la Sprint Race e poi la Honda di Marquez ...