LIVE Motocross | GP Germania MXGP 2023 in DIRETTA | parte gara-1! Seewer tenta la fuga | Herlings supera Prado

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 minuti Alberto Forato è stato bravissimo a tenere botta da unanza non semplice, adesso la top 4 non è impossibile -15 minuti prosegue la corsa di, masta attendendo il momento giusto per attaccare. Occhio però che arriva anche Coldenhoff, motivato a prendere Alberto Forato. -16 minuti Solchi profondissimi nel tracciato tedesco, non semplice divincolarsi per i protagonisti. Nel frattempo Alberto Forato mette nel target Ruben Fernandez -17 minuti Si avvicina, adesso a meno di un secondo da-18 minuti Quinto intanto Alberto Forato, Lupino è invece quindicesimo. -19 minuti Peccato! Una sbavatura rallenta, attacco alla vetta rinviato. -20 minuti Assalto di ...