LIVE Moto3 | GP Italia 2023 in DIRETTA | parte la gara! Sasaki in testa | cinque piloti per la vittoria

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 -9 OCCHIO! Track limit warning per Holgado. Intanto Oncu cerca di dettare il passo, ma non esiste una gerarchia in questa gara. Al momento il turco è primo davanti a, Masia, Holgado e Alonso. Bertelle risale ed è sesto -10 Nel rettilineosembra averne di più, Oncu era ripassato inma il nipponico ha recuperato. Poi controsorpasso. Emozioni a palate in. Moreira invece sembra aver perso un po’ di passo. La rimonta adesso è complicatissima -11 Adesso al comando c’è! Il nipponico gira in 11:22.263. Ma Oncu non ci sta, ripassa Masia e va alla ricerca del giapponese....

Si corre al Mugello il GP d'Italia: qui il racconto della giornata in tempo reale di Moto3, Moto2 e MotoGP. Grazie alla pole di Francesco Bagnaia la Ducati è arrivata a 46 GP consecutivi con almeno un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Quest'oggi sul sempre fasc ...