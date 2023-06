LIVE Moto3 | GP Italia 2023 in DIRETTA | Oncu al comando | cinque piloti per la vittoria

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.45 E ALLE 14.00 -4 ATTENZIONE!!!!!!!!! Contatto trae Holgado che porta l’avversario sul lato esterno, il turco scivola al terzo posto. -5 Ecco un bel contributo che fa capire la vicinanza del gruppo di testa Fourth to first on the brakes! #nGP pic.twitter.com/RpElqC0ujd — MotoGP (@MotoGP) June 11,-5 Holgado ci prova e trova il secondo posto,si riprende il, terzo Sasaki, quindi Masia e Alonso. Stiamo per entrare nella fase calda! -6 Sul dritto Sasaki e Masia passano su, poi il francese prende la testa. Cambia quindi la top 3. C’è un gap di +7.824 tra i primie il ...

Si corre al Mugello il GP d'Italia: qui il racconto della giornata in tempo reale di Moto3, Moto2 e MotoGP. Grazie alla pole di Francesco Bagnaia la Ducati è arrivata a 46 GP consecutivi con almeno un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Moto3. Quest'oggi sul sempre fasc ...