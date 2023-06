LIVE lo spareggio-salvezza Spezia-Verona dalle 20 | 45

(Di domenica 11 giugno 2023) Non sono bastate 38 giornate di campionato a stabilire chi, tra, debba fare compagnia a Sampdoria e Cremonese retrocesse in...

Dunque, Spezia e Verona a pari punti e, come da regolamento entrato in vigore all'inizio di questa annata,salvezza tra le due compagini arrivate appaiate al quartultimo posto in classifica.... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium, Spezia e Verona si affrontano per losalvezza della Serie A ...

Atto conclusivo del campionato di Serie A, stagione 2022/2023, per decretare l'ultima squadra che si salverà tra Spezia e Verona ...Spezia e Verona si affrontano nello spareggio salvezza per mantenere la Serie A, alle 20:45. Segui la diretta del match ...