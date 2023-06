LIVE Italia-Uruguay | Finale Mondiali Under20 in DIRETTA | gli azzurrini per l’ultima impresa

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualecalcio U20, si decide la competizione con l’atto. Per la prima volta nella storia, l’Under 20 ha raggiunto ladeidi categoria, un risultato storico per il calcio giovanileno. Il loro avversario nella lotta per il prestigioso titolo sarà la nazionale Under 20 dell’. La squadrana, guidata abilmente dall’allenatore Carmine Nunziata, ha superato la Corea del Sud in una semiintensa e combattuta. Casadei, attuale capocannoniere del torneo, e Pafundi, ...