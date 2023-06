LIVE Italia-Uruguay 0-0 | Finale Mondiali Under20 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1? Inizia la partita! 22.55 Ingresso in campo dei giocatori, inni nazionali in corso. 22.50 Il protagonista assoluto di questa edizione è stato Cesare Casadei, centrocampista ex Inter e ora al Chelsea, che con 7 reti è il capocannoniere del torneo e potrebbe diventare il secondono a vincere questo premio dopo Orsolini. 22.45 L’ha un percorso molto simile a quellono, con cinque vittorie e una sconfitta. Tra i loro giocatori di spicco ci sono Anderson Duarte, Fabricio Diaz e Sebastian Boselli. 22.40 Nel corso del torneo, l’ha ottenuto cinque vittorie e ha subito una sconfitta nella fase di qualificazione, contro la Nigeria. 22.35 L’avversaria dell’inè ...