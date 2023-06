LIVE Italia-Uruguay 0-0 | Finale Mondiali Under20 in DIRETTA | Esposito parte dalla panchina!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Il protagonista assoluto di questa edizione è stato Cesare Casadei, centrocampista ex Inter e ora al Chelsea, che con 7 reti è il capocannoniere del torneo e potrebbe diventare il secondono a vincere questo premio dopo Orsolini. 22.45 L’ha un percorso molto simile a quellono, con cinque vittorie e una sconfitta. Tra i loro giocatori di spicco ci sono Anderson Duarte, Fabricio Diaz e Sebastian Boselli. 22.40 Nel corso del torneo, l’ha ottenuto cinque vittorie e ha subito una sconfitta nella fase di qualificazione, contro la Nigeria. 22.35 L’avversaria dell’inè l’, che ha battuto Israele per 1-0 nell’altra semi. Per ...