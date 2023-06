LIVE Italia-Uruguay 0-0 | Finale Mondiali Under20 in DIRETTA | Duarte sfiora il vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Leggera reazione di Desplanches dopo un fallo subito. 39?che si difende bene ma non riesce a ripartire per il pressing. 37? Possesso palla prolungato dell’. 35? Anticipato Pafundi in buona posizione. 33? Giallo per Guarino, fallo su Rodriguez. 31? Cross basso che per un soffio non trova pronto. 29? Errore di Casadei, ma Guarino risolve la situazione. 27? Pressing asfissiante dell’che soffre questo ritmo. 25? Partita molto aperta, entrambe le nazionali rispondono colpo su colpo. 23? Desplanches compie un MIRACOLO su. 21? Cross di Turicchia verso Casadei, anticipata la mezzala azzurra. 19? Sinistro a giro di Pafundi, respinge la difesa. 17?...