LIVE Italia-Uruguay 0-0 | Finale Mondiali Under20 in DIRETTA | Diaz dalla distanza trova l’esterno della rete

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? Ancoracon il tiro da fuori manda sul. 13? Destrodi, esterno. 11? Desplanches controlla la punizione di Rodriguez. 9? Fermato Duarte lanciato verso la porta azzurra. 7? Baldanzi fermato in area di rigore, per l’arbitro non è rigore. 5? Crossdestra di Matturro, blocca Desplanches. 3? Partita subito molto aggressiva a centrocampo. 1? Inizia la partita! 22.55 Ingresso in campo dei giocatori, inni nazionali in corso. 22.50 Il protagonista assoluto di questa edizione è stato Cesare Casadei, centrocampista ex Inter e ora al Chelsea, che con 7 reti è il capocannoniere del torneo e ...