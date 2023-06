LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | terminato il Col du Granier Ciccone ed Alaphilippe in fuga con 1? 25?

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELNEXT GEN DALLE 13.00 LADELDI SVIZZERA DALLE 14.30 13.24 In cima al Col duil quartetto di testa aveva 50? di vantaggio sul duo composto da Castrovejo e De La Cruz e 1? e 20? sul gruppo principale, che in questa salita ha dimezzato il ritardo. 13.21 I corridori ora stanno affrontando una discesa lunga circa 10 km, dopo cui la strada ricomincerà a salire. 13.19 Tiesj Benoot passa per primo sulla vetta del Col du, salita Hors Categorie. Dietro il corridore della Jumbo Visma transitano Giulioe Clement Champoussin. 13.18 Mancano circa 500 metri ...