LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Ciccone ed Alaphilippe in fuga con 1? 35? Mancano 30 km

13.52 Scollina anche il gruppo principale, che dista dal quintetto di testa 1? e 36?. Ora una breve discesa e poi la strada tornerà a salire. 13.50 Tiesj Benoot transita per primo in cima al Col du Cucheron, conquistando 5 punti. Dietro di lui Giulioe Johnatan Castrovejo. 13.49 Castrovejo raggiunge il gruppo di testa, ora composto da cinque corridori. 13.49 30 KM ALL'ARRIVO! 13.48 Manca 1 km alla vetta del Col du Cucheron per il quartetto di testa, inseguito ad una decina di secondi dal Castrovejo. 13.45 Abbandonano la corsa Pierre Latour ...