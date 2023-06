LIVE Djokovic-Ruud 7-6 | 4-2 | Finale Roland Garros 2023 in DIRETTA | inizia a prendere il largo il serbo!

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Rimane in campo per miracolo il rovescio di, il secondo finisce. 15-30 Bravissimoancora con la volèe di rovescio lungolinea. 15-15 Aiutato dal nastro, viene avantie chiude con 2 colpi al volo. 15-0 Muove il gioco col drittoe chiude. 4-2 Dritto fuori a togliersi dal punto. 40-15 Prima piatta a uscire. 30-15 Gran back difensivo e poi passante di dritto lungolinea in controbalzo. 15-15 Back lungo di. 15-0 Prima vincente al corpo. 4-1 Prima vincente. 40-30 Doppio fallo. Primo del serbo secondo della partita. 40-15 Dritto inside in vincente. Winners 12-2. 30-15 In rete il dritto di. 30-0 Ace (7). ...

15.26 " Il dritto diconcede qualcosa, due palle break da sinistra per Ruud vengono cancellate, ma il gioco si allunga e c'è il break: 2 - 0 Casper che, perfido, gli fa giocare uno smash sul ...Ci siamo, è il giorno della finale del Roland Garros . Il torneo parigino si chiuderà con la sfida tra Novake Casper Ruud : il serbo con una vittoria può entrare nella storia, il norvegese vuole il suo primo titolo Slam. Segui la sfida in ...SEGUI ILDI- RUUD PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Ruud scenderanno in campo oggi (domenica 11 giugno) . I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo ...

Finale Roland Garros, Djokovic-Ruud 7-6 in diretta: risultato LIVE della partita di tennis Sport Fanpage

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Ci siamo! Giocatori in campo. 14.50 Una decina di minuti all'ingresso in campo. 14.25 Quello che si augura Casper Ruud, che per la terza volta raggiunge ...Novak Djokovic (numero 2 nel Ranking Atp) sfida Casper Ruud (numero 4) nella finale del Roland Garros 2023, che si gioca oggi – domenica 11 giugno – a partire dalle ore 15. Teatro del match che assegn ...