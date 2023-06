LIVE Djokovic-Ruud 0-3 | Finale Roland Garros 2023 in DIRETTA | gran inizio del norvegese!

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto. 3-0 Risposta di rovescio in rete. A-40 Piano a metà campo, micidiale dritto lungolinea di. 40-40 Doppio fallo. 40-30 Lungo il rovescio del serbo. 30-30 Profondo il rovescio di, rovescio in rete. 15-30 Rigore a porta vuota mancato dal norvegese di dritto a campo spalancato. 15-15 Rovescio appena largo di. 15-0 Dritto in rete. 2-0 Errore con il solito smash e allora break in apertura. 40-A Beneche gioca profondo, dritto out del serbo. 40-40 Risposta vincente di dritto di! A-40 Servizio a uscire che spalanca il campo e facile chiusura. 40-40 Cross di dritto stretto del ...

Ci siamo, è il giorno della finale del Roland Garros . Il torneo parigino si chiuderà con la sfida tra Novake Casper Ruud : il serbo con una vittoria può entrare nella storia, il norvegese vuole il suo primo titolo Slam. Segui la sfida in ...SEGUI ILDI- RUUD PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Ruud scenderanno in campo oggi (domenica 11 giugno) . I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo ...SEGUI ILDI- RUUD PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Ruud scenderanno in campo oggi (domenica 11 giugno) sul Court Philippe - Chatrier con inizio fissato non ...

Diretta Roland Garros: Djokovic-Ruud, segui la finale LIVE Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Ci siamo! Giocatori in campo. 14.50 Una decina di minuti all'ingresso in campo. 14.25 Quello che si augura Casper Ruud, che per la terza volta raggiunge ...Ultimo atto del torneo parigino: il serbo è a caccia del suo 23° Slam in carriera, il norvegese del suo primo Ci siamo, è il giorno della finale del Roland Garros. Il torneo parigino si chiuderà con l ...