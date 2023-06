LIVE Bari-Cagliari | le formazioni ufficiali | tridenti a confronto | le scelte | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 11 giugno 2023) 2023-06-11 19:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:è la finale di ritorno dei playoff di Serie B. Il via alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di, due ore dopo circa sapremo l’ultima partecipante alla prossima Serie A. L’andata in Sardegna è stata spettacolare ed equilibrata e l’1-1 lascia favoriti i pugliesi. In caso di parità nel computo dei gol dopo i 180’ infatti non si giocheranno i supplementari ma sarà ila trionfare per il migliore piazzamento nella classifica finale. La squadra di Mignani punta alla seconda promozione consecutiva, basterà non perdere, cosa che avviene al San Nicola da 9 partite. A fare da guastafeste saranno invece i rossoblù di Ranieri, quinti in classifica, ma rivitalizzati ...