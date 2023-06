LIVE Bari-Cagliari | 0-1 Finale playoff Serie B in DIRETTA | i sardi volano in Serie A grazie ad un gol allo scadere di Pavoletti

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADEI MONDIALI U20 ITALIA-URUGUAY DALLE 23.00 22.36 Termina qui latestuale diuna rete al 94? distrappano l’ultimo pass per laA, raggiungendo Frosinone e Genoa.per aver scelto di seguire il match insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornatiad OA Sport: buona notte a tutti. 22.34 Ilha spinto di più sin dal primo minuto, come dimostrano le statistiche. La formazione sarda ha mantenuto il 55% del possesso palla, ha concluso 18 volte, di ...

Al San Nicola, il match valido per la finale di ritorno dei playoff della Serie B 2022/23 tra e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al San Nicola, e Cagliari si affrontano per la finale di ritorno dei playoff della Serie B ... Ci siamo. Stasera scopriremo chi sarà la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa. In un San Nicola da record (oltre 60 mila spettatori presenti), il di Mignani riceve la visita del Cagliari di Ranieri nel match valido per il ritorno della finale playoff di Serie B. All'andata la sfida è finita 1 - 1 (reti di Lapadula e Antenucci su ...

Diretta Bari-Cagliari 0-1: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Tremenda beffa per il Bari nella finale di ritorno dei playoff: Pavoletti regala la serie A con un gol al 92'. Va detto che i sardi hanno sfiorato più volte la rete, murati da un super Caprile, in ...Il sogno del Bari si infrange sul più bello, all'ultima curva. Il Cagliari vince al San Nicola a tempo quasi scaduto. Una partita meravigliosa alla fine va ai sardi. E pensare che dopo ...