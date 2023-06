LIVE Bari-Cagliari | 0-0 Finale playoff Serie B in DIRETTA | traversa per gli ospiti

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADEI MONDIALI U20 ITALIA-URUGUAY DALLE 23.00 36? Calcio di punizione per ilnei pressi della linea di metà campo. 34? Rimessa laterale in posizione pericolosa per il. Il contropiede della formazione di casa era nato da un errore a centrocampo di Deiola. 32? Traversone in mezzo dalla trequarti tentato da Azzi a cercare Lapadula. Il cross è troppo lungo per il numero 9, ma rischia di diventare buono per Deiola, chiuso però da Vicari. 31? Azione prolungata delche fatica a trovare spazi nella trequarti avversari. Ci prova Di Pardo con unadi doppi passi, ma viene chiuso bene da Mazzotta. 29? Lella crea superiorità numerica sulla fascia ...

Al San Nicola, il match valido per la finale di ritorno dei playoff della Serie B 2022/23 trae Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl San Nicola,e Cagliari si affrontano per la finale di ritorno dei playoff della Serie B ...... su Now, Helbize OneFootball. Tutto pronto per il ritorno della finale playoff di Serie B. Appuntamento alle 20.30 al San Nicola, dovee Cagliari si affronteranno per la promozione in ...Il tabellino di- Cagliari 0 - 0 ((4 - 3 - 3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli., Cheddira, Esposito. All. Mignani CAGLIARI (4 - 5 ...

Molto novità, invece, in casa Cagliari, dove non si vedono tra i titolari due pedine fondamentali come Mancosu (panchina) e Nandez (tribuna) Buonasera dalla redazione di TuttoBari.com e benvenuti alla ...30' - I sardi trovano ancora un varco ed innescano Luvumbo, bravo Vicari ad anticipare il suggerimento di Lapadula 29' - Ennesimo corner Cagliari e colpo di testa di Deiola: Caprile ...