LIVE Bari-Cagliari | 0-0 Finale playoff Serie B in DIRETTA | palo per la formazione di casa Si rimane in parità quando manca meno di 10 minuti

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADEI MONDIALI U20 ITALIA-URUGUAY DALLE 23.00 83?!! Grandissima azione delladi, con Molina che serve Folorunsho sulla corsia di destra. Il numero 90 controlla il pallone e fa partire la conclusione a giro, che si stampa sul. 82? Doppio cambio: fuori Dossena ed Azzi, dentro Barreca e Viola. 81? Zappa serve in area di rigore Prelec. Il numero 20 delha spazio e cerca di servire dietro un compagno, ma non c’è alcuna maglia rossoblù. 80? Dossena salva la propria porta vanificando il contropiede del. Il numero 4 delriesce ad ...

Al San Nicola, il match valido per la finale di ritorno dei playoff della Serie B 2022/23 tra Bari e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al San Nicola, Bari e Cagliari si affrontano per la finale di ritorno dei playoff della Serie B

Molto novità, invece, in casa Cagliari, dove non si vedono tra i titolari due pedine fondamentali come Mancosu (panchina) e Nandez (tribuna) Buonasera dalla redazione di TuttoBari.com e benvenuti alla ...78' - Fuori il colombiano, dentro Folorunsho 77' - Ceter va ko dopo un allungo ed è costretto a chiedere il cambio 75' - Punizione perfetta di Mancosu e testa di ...