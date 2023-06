LIVE Atletica | Campionati societari 2023 in DIRETTA | Furlani piazza subito un 8 04! Trio si avvicina con 7 83 Zoghlami secondo nei 5000

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.51: Nullo ilsalto di9.48: Tutto invariato dopo la quarta rotazione di lanci nel martello: Marghiev, Falloni, Lingua 9.47. Si migliora anchenel lungo: 7.83 e seconda posizio0ne confermata 9.44: Resiste Maru con una volata lunghissima. Il portacolori dell’Barletta vince con 14’09?73,posto per Osamacon 14’10?37, terzaper Toppi con 14’31?86 9.43: Si migliora Contaldo con 7.51, primato personale, e consolida il terzo posto 9.43: Ultimo giro deicon battaglia a due tra Maru e9.42: Nel lungo terzo posto per Contaldo con 7.21, quarto per Lorusso con 7.06 9.40: Nell’asta 3 metri superati al ...

LIVE Atletica, Campionati societari 2023 in DIRETTA: Mattia Furlani cerca il guizzo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata delle finali dei Campionati Societari di atletica. A Palermo si assegnano gl ...Sport Hanno vinto i 3000 siepi, i 1500 e i 400 piani. Domani si continua: spettacolo assicurato La grande atletica è tornata a fare tappa in Sicilia con lo stadio “Vito Schifani” di Palermo che oggi s ...