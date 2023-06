LIVE Atletica | Campionati societari 2023 in DIRETTA | Furlani atterra a 8 04! Attesa per la sfida Fabbri-Weir nel peso

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11: Edoardo Stronati vince la gara dell’alto maschile con2.15, secondo posto per Alberto Murari con 2.13, terza piazza per Ernesto Pascone con 2.06. Stronati proverà 2.21 11.40: Chiusa la gara del disco femminile: vittoria per Benedetta Benedetti con 49.54, secondo posto per Monia Cantarella con 49.45, terzo posto per Fabiola Caruso con 48.75 11.39: Stronati supera 2.15 alla seconda prova 11.37: Dominio con vento a 1.8 per Andrea Federici nei 200 con 20?78, primato stagionale, davanti a Massimiliano Meriggi con 20?91, primato personale, terzo posto (ma è quarto di fatto perchè Donola chiude al terzo posto) per Lorenzo Ianes con 21?01 11.35: Questi i protagonisti della seconda serie dei 200 maschili: 1 6 LANGIULLI Paolo G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 2 7 FORNASARI Freider A.S. LA FRATELLANZA 1874 3 3 FEDERICI ...