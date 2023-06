LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Toyota #8 sale in vetta | Ferrari all’attacco

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.41 FCY a Leper i detriti lasciati dalla vettura di Daniil Kvyat. Il russo è recentemente diventato un pilota ufficiale Lamborghini. 1.39 Incidente dopo le curve Porsche! PREMA #63 contro il muro ed automaticamente out dalla 24h du. Scatterà sicuramente una Slow Zone nel punto indicato. Kvyat a muro. 1.35 Vedremo se tornerà la pioggia. Al momento non sembra esserci troppo rischio in vista della bandiera a scacchi. 1.32torna al terzo posto davanti alla gemella #50. Peugeot non sembra tenere il passo della vettura di testa (#8). In GTE, invece, Matteo Cairoli torna ad imporsi con Project 1 AO #56 (Porsche). 1.29ha 4 secondi di scarto su Peugeot.segue al momento con ...