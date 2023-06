LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | picchia duro Giovinazzi | Ferrari 1’00” davanti a Toyota!

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52 Antonioporta a” il vantaggio su Buemì!! 9.52#50 che scala una posizione avanzando in settima dopo il lungo pit stop di Glickenhaus #709. 9.51 Cambio in Cadillac #3, Dixon al posto di Van der Zande. 9.49 Grave danno alla Glickenhaus #709. Sarà un pit stop lungo. 9.48 Cambio sul podio nella categoria LM GTA Am con il sorpasso di Ben Keating: IRON DAMES CORVETTE PROJECT1 9.46 Pit stop anche per Toyota, che torna in pista a 46? dalla. 9.45 Problemi! Problemi anche per l’altra Glickenhaus, la #709 che si trovava ottima sesta. Bandiera gialla! 9.43 C’è il pit stop!#51 ai box, Benzina e una lucidata per la vettura di Antonio. 9.42 Guadagna ancora ...