LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | la Toyota #8 e la Ferrari #51 si sfidano per la vittoria

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.06 La Cadillac #2 supera la#51 dopo il Pit Stop per la seconda posizione. 5.03 Rientra anche la#51 per il Pit Stop. 5.00 Pit stop per la#8 di Hartley. 4.57 Cambio pilota per la Cadillac #3, entrato in pista Van Der Zande. 4.54 Giovinazzi riduce a 16 secondi il distacco da Hartley. 4.51 Chiamata al box per il Pit Stop la Cadillac #3 di Scott Dixon. 4.48 Giovinazzi comincia ad abbassare i tempi, il divario tra la#51 e la#8 di Hartley è di 19 secondi. 4.45 Slow Zone nella zona dell’incidente della vettura #47. 4.42 Per quanto riguarda il GTE la #85 del team Iron Dames comanda la categoria con dietro i team Kessel Racing #57 e Af Corse #54 con la488 GTE. 4.39 La ...