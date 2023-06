LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | guadagna la Ferrari in testa su Toyota | Porsche in ghiaia!

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.13di Estre che sta subendo la sostituzione del fondo! Pit stop lungo dunque che riconsegnerà a Cadillac #3 la quarta posizione e vediamo quanto perderà da Jensen su Peugeot. 8.11 Vantaggio di Calado che sale a 12? sullaguidata ancora da Hirakawa. 8.08 Cadillac #3 ai box, Estre passa ma chiaramente è un sorpasso superfluo. Francese a cui viene comunicato che pare esserci un danno al fondo della vettura, ma a cui viene detto comunque di continuare per ora. 8.04 La mette nel ghiaione Estre!!! L’ha persa in uscita curva ed è finito fuori pista. Stavamo proprio dicendo che sembrava avere difficoltà a domare la sua, e adesso si trova a ricostruire tutto, tallonato dalla Peugeot #93! 8.03 Sulla ghiaia in uscita Estre, che sembra domare la ...

GP Italia, gli orari del Mugello su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: Domenica 11 giugno9.40 warm up MotoGP10 MotoGP Rider Fan Parade10.30 Paddock11 gara ...Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24su 24. Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. ...... voce e musica di Radio Babboleo21: gIANMARIAcon il 'Mostro Tour 2023'22: voce e musica di Radio Babboleo22.30: Dardustin 'Duality Tour' In chiusura: voce e musica di Radio ...

LIVE 24 Ore di Le Mans: tutta la gara in diretta La Gazzetta dello Sport

Novak Djokovic (numero 2 nel Ranking Atp) sfida Casper Ruud (numero 4) nella finale del Roland Garros 2023, che si gioca oggi – domenica 11 giugno – a partire dalle ore 15. Teatro del match che assegn ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.54 Green flag! Si riparte con la Ferrari #51 che torna davanti a tutti. 1.52 FERRARI DENTRO AI BOX!!! Problemi per l'auto #50, costretta a fermarsi per ripa ...