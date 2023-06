LIVE 24 Ore Le Mans 2023 in DIRETTA | Giovinazzi guida le fila con la Ferrari! 1? sulla Toyota di Buemi

Leggi su oasport

(Di domenica 11 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.18 Bandiera gialla frutto, però, del crash di Antonio Felix Da Costa dell’Hertz Team Jota. Per questo Slow Zone nella zona del crash: una singola parte della pista viene neutralizzata e le vetture procedono nell’area ‘bloccata’ a 80km/h. 10.15 Nel frattempo c’è una bandiera gialla in questo momento in pista. Ci sono detriti, che vengono segnalati dai commissari. 10.13 Antoniocon la Ferrari 499P continua are in controllo sul passo del 3:31.820, potendo contare su un distacco di 1? su. 10.10 Nel frattempo le Iron Dames, nella classe GTE Am, risalgono la china con la loro Porsche. Il loro distacco, con Rahel Frey, è di 24.894 dalla Corvette di Keating. 10.08 Dopo 248 giri la Ferrari AF Corse dicomanda ...